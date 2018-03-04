Застрелившийся у Белого дома мужчина не целился в резиденцию главы

Застрелившийся у северной ограды Белого дома мужчина не целился в сторону резиденции президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Секретной службы, которая охраняет первых лиц государства.

Напомним, в субботу примерно в 11:46 по местному времени неизвестный, находясь в непосредственной близости от заграждения, достал пистолет и сделал несколько выстрелов. От одного из них мужчина и скончался.

В Секретной службе подчеркнули, что Дональда Трампа и членов его семьи в тот момент в резиденции не было. Американский лидер и его супруга Меланья были во Флориде.