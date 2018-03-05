Александр Домогаров жестко объявил об уходе

Популярный 54-летний советский, российский актер театра и кино, телеведущий и шансонье Александр Домогаров сообщил, что написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета. После того, как его сняли со всех спектаклей театра, передает РИА Новости.

"Как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим "коллегам" было написано заявление. Написано 9 января. Оно пока не подписано, но, уважаемые коллеги, оно будет подписано, даже чисто юридически", - цитируется Домогаров. Отметивший, что все договоренности с театром с его стороны будут выполнены.

"Так что иногда вам придется меня потерпеть, "коллеги", когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы", - горько добавил артист на своей странице в Facebook.

Позже этот довольно жесткий пост был удален.

Домогаров служил в Театре имени Моссовета с 1995 года, играя в спектаклях "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

Сайт КП обратился к артисту за комментарием к ситуации. "Вы не читайте мои посты, потому что в них есть доля правды и только доля. Но в принципе она соответствует действительности", - заявил Домогаров "и положил трубку".

Александр Домогаров родился в 1963 году в Москве. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1984 по 1985 годы служил в Малом театре в Москве, с 1985 по 1995 годы - актер Центрального академического театра Советской армии. Откуда перешел в Театре имени Моссовета.

В кино дебютировал в середине восьмидесятых. Известен по ролям в фильмах "Асса", "Визита дамы", третьих "Гардемаринах", сериалах "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", многосерийных экранизациях Дюма.

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