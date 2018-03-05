В Измайлово построят спорткомплекс для училища олимпийского резерва

В Восточном Измайлово к апрелю 2019 года построят спортивный комплекс для московского специального училища олимпийского резерва №1, передает m24.ru слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Спорткомплекс расположится по адресу: Измайловский бульвар, владение 75/17. В нем разместятся зал для занятий художественной гимнастикой на два ковра, раздевалки, гардеробы, помещения для тренера и судей, два бассейна - бассейн для обучения детей плаванию размером 10 на 8 метров и основной 25 на 16 метров на шесть дорожек, а также тренажерный и хореографический залы.

Общая площадь комплекса составит около 6 тысяч квадратных метров.