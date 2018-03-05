В Москве пройдет шестой Весенний бал кукол

VI Весенний бал кукол пройдет на Тишинской площади.

На бал приедут 300 авторов со всего мира, которые привезут 2 тысячи экспонатов. Среди звезд кукольного искусства будут Михаил Зайков, Алиса Филиппова, Карденчики, YukiDoll. Все куклы авторские, выполненные в различных техниках, также среди экспонатов - мишки тедди. Посетителей ждут мастер-классы, также на балу можно будет купить все, что нужно для создания собственной куклы.

Отдельное направление - кукольная миниатюра: домики и их микрообитатели, посуда, комоды с крошечными ящичками, картины - все очень реалистично и поражает мастерством, с которым эти миниатюры выполнены.

Организатор проекта, президент Клуба коллекционеров кукол России Светлана Пчельникова говорит, что авторская кукла - это больше, чем игрушка, "это синтез нескольких видов искусства: живописи, скульптуры, дизайна костюма".