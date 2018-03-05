"Неудержимая ракета": Запад встревожен новым российским супероружием

Авторитетные зарубежные издания посвятили ряд публикаций новому российскому супероружию. Военные специалисты пытаются понять, как повлияют эти разработки на международную ситуацию.

Так, The Diplomat опубликовал материал с броским заголовком "Россия показала "неудержимую" крылатую ракету с ядерной энергоустановкой". В ней говорится о межконтинентальной крылатой ракете, способной преодолевать любую систему ПРО.

Автор статьи, в частности, сетует, что "несмотря на комментарии Пентагона, до сих пор остается неясным, является ли проект ядерной крылатой ракеты частью полномасштабной программы исследований и разработок". Упрекает он военное ведомство США в том, что "новая ядерная крылатая ракета не упоминалась в недавно выпущенном Национальном обзоре ядерной безопасности США (NPR)".

В британской The Times вышла заметка "Новый арсенал России - предупреждение Западу от Путина", в американском журнале The National Interest - статья "Наращивание ядерного потенциала России направлено на поражение американской системы противоракетной обороны".

Обе они изобилуют цитатами российского президента, подробно описавшего возможности "новинок" отечественного ВПК.

Автор The National Interest Дэйв Маджумар, ссылаясь на мнение экспертов, пишет, что преувеличений в этой речи нет. Более того, о некоторых разработках уже было известно. Традиционно главными специалистами здесь выступают "американские ученые" российского происхождения.

- Полагаю, мы знали о большинстве из них, но не обо всех, - утверждает, в частности, Павел Подвиг, директор проекта "Российские ядерные силы". - Я впервые слышу о крылатой ракете с ядерной силовой установкой или системе "Кинжал".

Не сомневается в реальности разработок исследователь из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман. Но он задается вопросом: "Являются ли они системами отдаленного или ближайшего будущего?".

Редактор издания Nonproliferation Review и старший научный сотрудник Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Джошуа Поллак считает, что Америка неспособна противостоять ядерному потенциалу России даже без учета новейшего вооружения.

- Пока нет и не предвидится никаких систем ПРО, способных противостоять тому, что уже есть в российском стратегическом арсенале, - полагает он.

А потому и баланс сил останется прежним.

А вот профессор политологии Массачусетского технологического университета Випин Наранг скептически относится к разработке ракеты с атомным двигателем. Он исходит из той позиций, что у США в этом плане ничего не получилось, следовательно, и русские потерпят неудачу.

- Мы тоже предпринимали такие попытки в период холодной войны (проект "Плутон"), но незащищенный маленький атомный реактор на крылатой ракете - это сумасшествие, - выразил мнение ученый.

Эксперт Майкл Кофман обращает внимание на проблему "скорости принятия решений", которую таит в себе новая ядерная эпоха. Если раньше у лидеров стран было около 20-30 минут на то, чтобы обдумать приказ о нанесении ответного ядерного удара, то с развитием гипрезвуковых систем это время сокращается до пяти минут. А ведь речь идет о решении, от которого зависит судьба планеты.