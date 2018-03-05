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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нижегородка представит Россию на конкурсе "Мисс Земля"

Текст: Яна Шамаева (Нижний Новгород)

В этом году Россию на международном конкурсе красоты "Мисс Земля" представит обладательница титула "Мисс Нижний Новгород", призер конкурса "Краса России" Дарья Картышова. Мероприятие пройдет осенью этого года на Филиппинах.

По словам организаторов конкурса "Мисс Нижний Новгород", девушка впечатлила всех своей подготовкой, красивыми нарядами и дружелюбностью. Сейчас они "болеют" за Дарью всей душой и ждут от нее дальнейших побед.

Стоит отметить, что титул "Мисс Земля" девушка получила во время участия в конкурсе "Краса России".

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