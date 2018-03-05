В Сибири запустили производство прочных бутылок с нанопокрытием

В Новосибирске начали производство облегченных и более прочных бутылок с добавлением одностенных углеродных нанотрубок. При этом, как рассказали в пресс-службе предприятия-изготовителя, стоимость бутылок не изменится.

Углеродные нанотрубки, которые теперь применяются на трех линиях по выпуску облегченных бутылок, синтезирует новосибирская компания. Добавление их значительно повышает прочность и износостойкость материалов, однако в стекольной промышленности нанотрубки до сих пор не использовались.

Добавление небольшого количества наноматериала в объеме 0,05 процента от общей массы технологической жидкости делает изготавливаемые в Новосибирске бутылки примерно на 10 процентов прочнее обычных. Как поясняют специалисты, нанотрубки закрепляются в местах микродефектов, образуя своего рода "заплатки".

По словам генерального директора завода Андрея Яковлева, стеклотара с нанопокрытием будет не дороже стандартных образцов. Вес 285-грамовой бутылки уже снижен на пять граммов, но это лишь первый опыт. Планируется, что за четыре ближайших года, при сохранении геометрических параметров, вес тары снизится до 260 граммов.

- Для изготовления миллиона облегченных бутылок потребуется на 90 тонн меньше стекломассы, чем для миллиона стандартных, при этом выбросы CO2 сократятся на 40 тонн, - отметил Андрей Яковлев.