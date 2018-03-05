Пропавшие на Урале мужчины могли спуститься в шахту за металлоломом

Мужчины, которых спасатели ищут в закрытой шахте в городе Североуральске, могли спуститься под землю в поисках металлолома. Такую версию озвучили агентству РИА Новости в пресс-службе бокситового рудника, которому принадлежит объект.

"По предварительным данным, три человека проникли на территорию законсервированного вентиляционного ствола шахты. Она выведена из эксплуатации и не охраняется", - прокомментировал официальный представитель предприятия.

Напомним, на поиски брошены 12 горноспасателей, им помогают полицейские и сотрудники рудника. Участники поисковой операции спустились в шахту, они обследуют горные выработки протяженностью три километра.

С просьбой найти мужчин в полицию утром в понедельник в полицию обратились местные жители. По информации главка МВД Свердловской области, двое из трех пропавших - ранее судимы и не имеют постоянного места жительства, обитали в теплушке в частном секторе и зарабатывали на жизнь добычей цветмета на шахте.