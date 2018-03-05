СМИ: Япония откажется от самостоятельной разработки истребителя

Минобороны Японии рассматривает возможность отказа от продолжения самостоятельной разработки собственного боевого самолета-невидимки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Речь идет о проекте Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X), которым последние годы занималась компания Mitsubishi Heavy Industries. На ATD-X возлагались огромные надежды - японские военные настаивали на сохранении и развитии национальных технологий авиастроения.

Однако разработка собственной машины, которая должна была прийти на смену истребителю-бомбардировщику F-2, оказалась слишком дорогостоящей. Именно поэтому сейчас японское минобороны рассматривает два варианта дальнейших действий - переход к совместной разработке истребителя с какой-нибудь страной или же полный отказ от проекта и закупка дополнительных F-35A у США.