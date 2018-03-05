Туристов задержанного рейса Nordwind оставили в гостиницах

Туристам, которые не смогли вылететь из Москвы в мексиканский Канкун и обратно, обеспечено проживание в гостиницах. Об этом РИА Новости сообщила гендиректор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Рейс авиакомпании Nordwind должен был вылететь утром в воскресенье из аэропорта "Шереметьево" в Канкун. Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.

Всем туристам в Мексике было продлено проживание в их номерах. В Москве гражданам также предоставили возможность остановиться в отеле. "Кому размещение не потребовалось, те разъехались по домам", - сообщила Подгорная.

По ее словам, "в Мексике проживание туристам продлевается за счет туроператора, в Москве им проживание оплачивает авиакомпания".