В Анкаре усилили меры безопасности из-за угрозы теракта

Власти столицы Турции приняли решение об усилении мер безопасности в городе. Поводом для этого послужила разведывательная информация, поступившая по дипломатическим канала от спецслужб США: Турцию предупредили, что в районе американского посольства и местах скопления американских граждан высока вероятность теракта. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на губернатора Анкары.

"В связи с разведанными американской стороны в Анкаре приняты дополнительные меры безопасности", - говорится в сообщении информационного агентства Anadolu.

Ранее американское посольство в Анкаре объявило о временной приостановке работы из-за угрозы безопасности. Дипломатическое представительство России продолжает функционировать в обычном режиме.