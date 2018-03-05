В Бангладеш задержали голого авиадебошира

В аэропорту Бангладеша задержали авиадебошира, устроившего "голое шоу" на борту лайнера, летевшего из Малайзии. Как передает РИА Новости, инцидент произошел на рейсе "Куала-Лумпур - Дакка".

По словам очевидцев, 20-летний парень во время полета смотрел порнографию и в обнаженном виде передвигался по салону. Когда ситуация вышла из-под контроля, бортпроводники связали молодого человека.

"Пассажир нарушил общественный порядок на борту рейса OD162. Члены экипажа действовали по инструкции и ограничили передвижение человека", - рассказал представитель авиакомпании Malindo Air.

Когда лайнер приземлился в аэропорту Бангладеша, неадекватного пассажира передали сотрудникам полиции.