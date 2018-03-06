АСБ продолжает обучение спортивных менеджеров

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ), в чемпионате которой участвует около 800 вузовских команд из всех регионов страны, продолжает активно раскручивать свою Лигу. На днях в Москве на базе факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ прошел очередной модуль "Клуба PRO" - программы интенсивной подготовки менеджеров любительских спортивных клубов.

"Клуб PRO" - это лучшие преподаватели-практики, экспертная поддержка и консультации, решение кейсов и задач, возможность работать с топ-менеджерами в спорте. Участники проекта постепенно будут узнавать о том, как сделать из матча любительских команд яркое событие, конкурировать за болельщиков с профессиональными клубами, сколотить вокруг себя сильный коллектив организаторов, грамотно управлять спортивной составляющей мероприятия и уметь просчитывать все детали, строить коммуникации с партнерами.

В программе прошедшего модуля вошли "воркшопы" по управлению спортивными проектами и организациями, созданию коммерческого турнира, групповым продажам, лекции об особенностях SMM в спортивных СМИ и создании визуальной концепции спортивных проектов. Также участники проекта поделились результатами своей работы и получили обратную связь от ведущих экспертов и менеджеров России.

Под занавес мероприятия были награждены авторы лучших кейсов и определены лучшие студенческие спортивные клубы. В лидерах оказались "Волжские Соколы" (Университет Лобачевского, Нижний Новгород) и "Черные Медведи - Политех" (Санкт-Петербургский политехнический).

- В нашем проекте участвуют люди, которые ставят перед собой самые высокие задачи, хотят стать профессионалами в области спортивного менеджмента, - сказал исполнительный директор АСБ, один из руководителей "Клуба PRO" Сергей Крюков. - Мы хотим делать максимально совершенный продукт, а наше партнерство с Финансовым университетом обусловлено совместным желанием добиться наилучшего результата.