Морозы остановили завод Jaguar Land Rover в Великобритании

Jaguar Land Rover остановил производство на одном из своих заводов в Великобритании из-за возникших проблем. Как сообщает РИА Новости, авария на предприятии в Солихалле произошла из-за небывалых морозов.

Ранее тысячи зданий в Лондоне и в графстве Кент остались без водоснабжения из-за прорыва труб. Похожая ситуация и в других районах Соединенного Королевства. Напомним, циклон "Эмма" засыпал Великобританию снегом, а антициклон арктического происхождения вызвал понижение температуры воздуха до рекордно низких отметок.