Появились подробности о состоянии актера Валерия Гаркалина

Советского, российского актера, педагога, народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного две недели назад с воспалением легких, перевели в отделение острых эндотоксикозов. Артист находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

"Он сейчас лежит в отделении острых эндотоксикозов, состояние средней тяжести, температура вечером была 37, утром 36,6", - процитирована собеседница агентства сегодня, во вторник.

Ранее сообщалось, что состояние артиста тяжелое. Но его жизни ничего не угрожает.

Валерию Гаркалину 63 года, родился в Москве. Работал слесарем на заводе, служил в армии. Поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Которое окончил в 1978-м.

Дебют в кино - Грек в "Катале" Бодрова-старшего, конец восьмидесятых.

Среди других работ: фильма "Белые одежды", "Бедная Саша", "Ширли-мырли" (самая известная лента актера), "Попса", сериалы "Участок", "Остановка по требованию", "Моя прекрасная няня".

В июне 2008 года Гаркалин, будучи на гастролях в Клайпеде, перенес тяжелый инфаркт, затем, в ноябре того же года, - повторный. В 2009-м артист овдовел.