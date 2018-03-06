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Райан Гослинг неожиданно для себя переквалифицировался в дизайнера

Новость 06.03.2018, 16:45 | Текст: Генри Достоевский

Внезапно появились основания полагать, что коммерческий провал "Бегущего по лезвию 2049" заставил канадского актера заняться промыслом, далеким от кинематографа. А именно - работой в специализирующейся на добыче криптовалюты конторе Miroskii.

Поклонники(цы) Гослинга могли бы даже предположить, что их кумир из-за скромности специально отмечен на сайте указанной конторы под именем Кевина Белэнджера, однако создатель криптовалюты Dogecoin Джексон Палмер заподозрил неладное и провел собственное расследование.

Палмер выяснил, что на самом деле основатели ICO-проекта Miroskii попросту без уведомления использовали фото Гослинга в профиле графического дизайнера своей организации. Более того - остальные "специалисты" тоже оказались подставными лицами.

Фото: kinopoisk.ru
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К примеру, одним из "экспертов" на сайте компании числится некий Перри Хендерсон, "блокчейн-энтузиаст", генеральный директор интернет-компании, однако после нехитрых изысканий стало ясно, что это всего лишь обычный продавец недвижимости из Техаса, никак не связанный с Miroskii.

Сама компания утверждает, что успела собрать с ничего не подозревающих пользователей 833 000 долларов, что, однако, весьма маловероятно, поскольку, уточняет Independent, количество подписчиков у проекта слишком мало, чтобы говорить о каких-либо существенных суммах.

Похожая ситуация произошла, к примеру, с такими грандами большого экрана, как Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхем, Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, которые "примерили омскую спецодежду" и остались "довольны".

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