В Новой Москве ликвидировали пожар в здании магазина "Магнит"

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговом центре, расположенном в поселке Воскресенское.

Информация о возгорании в магазине "Магнит" поступила в дежурную службу 5 марта в 21 час 35 минут. Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что горит кровля двухэтажного здания по всей площади.

Как пишет ТАСС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из торговой точки были эвакуированы три человека, они не пострадали. В 23:15 пожар, площадь которого составила 400 квадратных метров, потушили.