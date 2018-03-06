РФ удвоит объем пропускной способности транзитного канала "Европа-Азия"

Российский крупнейший оператор связи планирует удвоить в 2018 году объем пропускной способности транзитного оптического канала связи "Европа-Азия", по которому сейчас идет сигнал между Китаем, Японией и Европой.

В 2017 году оператор реализован проект по расширению транзита "Европа-Азия" (оптический канал, который соединяет Китай, Японию с Европой). Запустили три канала связи, по которым можно передавать данные со скоростью 100 Гигабит в секунду, отметил первый замглавы Ростелекома Владимир Кириенко.

Этот проект уникальный не только по скоростным характеристикам, но и потому, что его удалось сделать за шесть месяцев. До этого стройка такого уровня занимала несколько лет, отметил он. Спрос на транзит данных через эти современные оптические линии связи России, огромный, сказал Кириенко.

Сейчас большинство трафика между востоком и западом проходит через морские каналы. Но там есть задержка передачи сигнала. Для цифровой эры важны скорости передачи для принятия решений и транзитная линия "Европа-Азия" позволяет пропустить сигнал по кратчайшему географическому маршруту от Пекина, Гонконга во Франкфурт (основные точки обмена трафиком), что является ключевым, добавил он.