100 лет назад в Мурманске высадился первый десант интервентов

Историки Александр Кручинин и Николай Дмитриев живут в Екатеринбурге - городе, тесно связанном с судьбой чехословацких легионеров. О малоизученной по сей день странице нашей истории с уральцами беседует корреспондент "Родины" в Праге.

Ружье должно было выстрелить...

- В нашей историографии, как я понял, нет единых оценок. Одни считают белочехов ярыми противниками советской власти, другие - заложниками революции, третьи - чуть ли не мародерами...

Дмитриев: Давайте для начала вспомним, как эти люди оказались в водовороте тех непростых событий. Во-первых, в легион вошли те чехословаки, которые еще во второй половине XIX - начале XX веков переехали на постоянное место жительства к нам из Австро-Венгерской империи с целью ведения хозяйственной деятельности. Единые славянские корни, восприятие России как большого и надежного старшего брата...

Во-вторых, это были военнопленные, а также солдаты и офицеры, добровольно перешедшие на сторону России в ходе Первой мировой войны. Число таковых непрерывно росло, причем многие выражали желание воевать на стороне царской армии против Германии и Австро-Венгрии. Поэтому еще в 1914 году началось формирование "Чехословацкой дружины", и она, кстати, довольно успешно действовала в боях в составе российских войск. Чехословаки особенно отличились в битве при Зборове летом 1917 года. В сентябре 1917 года приказом генерала Духонина началось формирование корпуса из двух чехословацких дивизий плюс запасной бригады, и к началу следующего года численность этого войскового соединения превышала уже 40 тысяч человек.

Однако сразу после того, как между большевиками и немцами был заключен Брестский мир, легионеры выразили желание уехать в Европу, во Францию, чтобы на Западном фронте продолжать войну с войсками центральных держав, ибо это могло помочь в воссоздании независимого Чехословацкого государства. Но поскольку западная граница оказалась закрыта оккупационными войсками Германии, то единственным маршрутом для них была дорога через Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, а дальше по океану. То есть фактически путь легионеров пролегал вокруг земного шара.

А что тогда происходило на территории России?

- Началась Гражданская война...

- ...и отсутствовала какая-либо власть. Города, железнодорожные станции, целые регионы переходили то к красным, то к белым, а то и непонятно к кому. И едва ли не все воюющие стороны стремились заполучить легионеров к себе. А те рвались прежде всего на родину. Причем с оружием в руках...

- Если на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит.

- Вот именно. Так и произошло. Вполне мирное желание побыстрее покинуть полыхающую страну просто не могло обойтись без вооруженных стычек, которые происходили по разным поводам. В этом смысле - вы правы - их вполне можно назвать заложниками ситуации.

Теперь представьте себе людей, в массе своей вчерашних крестьян, ремесленников, рабочих, которые пять - семь лет не были дома: они передвигаются по огромной стране - и как тут не появиться соблазну привезти в своих заплечных мешках что-то на память. Это я к вопросу о мародерстве.

Кручинин: Об их отношении к красным. Большинство легионеров были далеки от коммунистической идеологии. Они же видели эти экспроприации, уничтожение частной собственности, террор в отношении так называемых "эксплуататоров". Скорее им больше были близки лозунги эсеров.

Гашек против белочехов

- Тогда в какой степени справедлив термин "белочехи" - он, насколько я понял, популярен у части историков?

Дмитриев: Действительно, часть легионеров пошли служить в Белую армию, когда она только-только формировалась. Однако их число было невелико. Зачем воевать за чужую землю, чужую правду? Кстати, и в Красную армию поступали - вспомним того же Ярослава Гашека, автора романа о бравом солдате Швейке. По некоторым оценкам, у красных служили до четырех тысяч чехословаков.

Кручинин: Известно, что, вступив в драку, выйти из нее очень сложно. Их нельзя считать ни контрреволюционерами, ни героями, ни мародерами. Мне скажут: но где они брали деньги для того, чтобы элементарно существовать, обеспечивать свое продвижение? Частично помощь оказывали союзники, частично - сами легионеры. Покупали задешево ходовые товары - шерсть, кожу, медь, железо, другое сырье, которым так богата Сибирь, - грузили на поезда и отправляли в Китай, Японию, где с большой выгодой продавали.

- Вы хотите сказать, что сорок тысяч легионеров более двух лет передвигались по Поволжью, Сибири и Дальнему Востоку за счет собственного бизнеса?

- Да, во многом так оно и было. Легионеры были людьми предприимчивыми, с рыночной жилкой, они выходили из критической ситуации разными способами.

- Как я понял, заняв антибольшевистскую позицию, легионеры тем самым нарушили договор о нейтралитете. Но могло ли быть по-другому? Большевики заключили сепаратный мир с немцами, чехословаки хотели остаться союзниками государств Антанты...

Дмитриев: Они пытались с большевиками договариваться, даже присутствовали на их собраниях, конференциях. Было стремление уладить все мирно. В целях самообороны чехословакам позволили оставить часть вооружения и окончательно сдать его во Владивостоке. Но комиссары ведь ставили перед собой другие задачи, в частности, привлечь в Красную армию интернационалистов. И когда началось давление, противоречия стали нарастать, антагонизм выливался уже в ожесточенные стычки.

Кручинин: В 1918 году чехословаки и большевики прошли путь от дружбы до вражды. Ведь еще в марте 1918 года на Украине под Бахмачем русские и чехословаки вместе сражались против германцев, Антонов-Овсеенко даже вынес легионерам благодарность. Однако впоследствии вожди большевиков фактически спровоцировали их и втянули в войну. Ведь когда нет ни способностей, ни опыта, ни возможностей управлять огромной страной, что остается? Террор, война, насилие, иначе власть не удержать.

Первый памятник на Урале

- Многие чешские исследователи считают, что легионеры сыграли большую роль в возникновении независимого чехословацкого государства. Так ли это?

Дмитриев: В принципе это справедливо. Идея о создании независимого чехословацкого государства корнями уходит в середину XIX столетия, и взоры борцов за независимость как раз были устремлены на восток - от Российской империи они ждали поддержки. Появление чехословацкой дружины в составе русской армии сыграло, конечно, свою роль. Затем в Екатеринбурге формировались некоторые административные структуры уже под флагом независимой Чехословацкой Республики. Сначала отделение Национального совета, затем подразделения военного министерства, консульское представительство и т.п. И все это происходило на базе легионерского движения.

Кручинин: Я дополню. Когда Европа делилась после Версальского мира, то, понятное дело, чехословаки претендовали на свою долю. А для этого им следовало быть на виду, заслужить авторитет у сильных мира сего, показать, что это самостоятельный народ, сплоченная нация. А как это можно сделать в условиях мировой войны? Конечно, только сражаясь плечом к плечу с союзниками из Антанты против общего врага. Ведь чехословацкие легионеры воевали не только в России, но и в Италии, на Балканах, во Франции. В России чехословацкие легионеры создали три стрелковые дивизии с различными вспомогательными частями, в Италии и Франции - по одной дивизии. Немало чехословаков воевало в армиях союзников. И это, безусловно, было принято во внимание.

- Как менялось отношение к легионерам в советской, а затем российской историографии?

Кручинин: До 60-х годов прошлого века изучением Чехословацкого корпуса и его продвижения по России мало кто занимался. Потом стали появляться работы, которые базировались в основном на отечественных архивах. Стали употреблять термин "белочехи" - исключительно большевистский. Некоторые историки стали даже утверждать, что именно легионеры спровоцировали Гражданскую войну в России.

Дмитриев: Сейчас таких оценок уже нет, хотя многие клише типа "белочехов", скорее по инерции, сохраняются.

Кручинин: Отношение стало меняться с конца 1990-х годов. Именно тогда при поддержке совместной межправительственной военно-мемориальной комиссии на местах захоронений легионеров в городах и селениях России стали устанавливать памятники. Ведь за годы советской власти прилагались целенаправленные усилия к тому, чтобы вытравить эту память о событиях Гражданской войны. В Екатеринбурге на Михайловском кладбище даже деревянные кресты, которые стояли на могилах погибших легионеров, были растащены на дрова. И только в ноябре 2008 года был сооружен памятник погибшим солдатам и офицерам чехословацкого корпуса, его осенью 2017 года в ходе своего официального визита посетил чешский президент Милош Земан.

Дмитриев: Захоронение в Екатеринбурге - крупнейшее в мире захоронение чехословацких воинов за пределами их государства. Здесь покоятся 360 человек, известных поименно, и еще 30, чьи данные неизвестны. Построены памятники в Нижнем Тагиле - на месте захоронения 67 легионеров, в Челябинске (226 человек) - недалеко от вокзала, в Красноярске, Иркутске, Казани, Пензе, других городах. В целом по России ситуация в этом смысле выглядит вполне цивилизованной: более десятка памятников установлено или отреставрировано в последнее время.

Несерьезные параллели

- Я спросил об этом еще и потому, что сейчас некоторые чешские политики-русофобы ставят тему памятников легионерам в прямую зависимость отношения к памятникам нашим воинам, освобождавшим Чехословакию от фашизма. Говорят: почему мы должны терпеть у себя в центре Праги памятник маршалу Коневу, если в России оскверняют памятники нашим легионерам...

Кручинин: Проводить исторические параллели между советскими воинами-освободителями и чехословацкими заложниками Гражданской войны по меньшей мере несерьезно.

Дмитриев: Я уверен, что изучение этой темы российскими и чешскими историками имеет важное значение именно для того, чтобы между нашими народами не оставалось недосказанности. Что было, то было.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

65 000 человек - состав Чехословацкого корпуса (с 1 февраля 1919 года - Чехословацкого войска в России).

5000 чехословаков - служили в РККА.

Свыше 1000 чехословаков присягнули на верность Белой армии.