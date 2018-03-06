США будут бороться со сталелитейным производством Китая

США намерены объединиться со своими партнерами, чтобы противостоять Китаю в перепроизводстве стали и алюминия. Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан рассказал, что КНР стала основной целью роста ввозных пошлин на сталь и алюминий, передает РИА Новости.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США появятся долгосрочные пошлины на импорт стали в размере 25 процентов и на алюминий - в размере десять процентов.

Данное заявление вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, Китая и внутри США.