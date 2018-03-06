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Рубрика: Общество

В 2017 году хакеры похитили медсведения более 2 миллионов человек

В прошлом году хакеры похитили медицинские сведения более двух миллионов человек по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование компании Positive Technologies.

Фото: depositphotos.com
Произошла самая страшная хакерская атака за всю историю Сети

Чтобы получить желаемое, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, фальшивые звонки, sms-сообщения и письма с вложениями, а также подбирали пароли от учетных данных.

В 56% случаев личные данные пациентов были похищены из баз медицинских учреждений. В 34% случаев объектом атаки стал непосредственно пользователь.

Эксперты подчеркивают, что такая конфиденциальная информация востребована на "черном рынке" и стоит дороже паспортных данных.

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