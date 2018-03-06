В 2017 году хакеры похитили медсведения более 2 миллионов человек

В прошлом году хакеры похитили медицинские сведения более двух миллионов человек по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование компании Positive Technologies.

Чтобы получить желаемое, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, фальшивые звонки, sms-сообщения и письма с вложениями, а также подбирали пароли от учетных данных.

В 56% случаев личные данные пациентов были похищены из баз медицинских учреждений. В 34% случаев объектом атаки стал непосредственно пользователь.

Эксперты подчеркивают, что такая конфиденциальная информация востребована на "черном рынке" и стоит дороже паспортных данных.