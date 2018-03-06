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06.03.2018,  
16:43
Текст: Светлана Цыганкова

Видео: Затонувший авианосец ВМС США Lexington нашли в Коралловом море

Фото: U.S.Navy/wikipedia Фото: U.S.Navy/wikipedia
Фото: U.S.Navy/wikipedia

В Коралловом море - море Тихого океана, которое располагается между Австралией, Новой Гвинеей и Новой Каледонией, обнаружили обломки американского авианосца USS Lexington (CV-2). Обнаружили корабль члены экспедиционной группы исследовательского судна R/V Petrel Пола Аллена, соучредителя корпорации Microsoft. Случилось это 4 марта 2018 года, сообщает Warspot.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
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Боевой корабль, который потопили в 1942 году, находится на глубине около трех километров в пятистах милях от восточного побережья Австралии. Как прокомментировал сам Пол Аллен, " это честь отдать должное людям, которые служили на корабле".

USS Lexington (CV-2) - авианосец США, который стоял на вооружении со спуска на воду (3 октября 1925 года) и введения в эксплуатацию (14 декабря 1927 года) до потопления 8 мая 1942-го. Это головной корабль данного типа. Назван в честь сражения при Лексингтоне в 1775 году - первом вооруженном столкновении за независимость США. Больше известен под прозвищем Lady Lex. Характерная черта авианосца - бронированный корпус вплоть до полетной палубы, за исключением мест спуска и подъема шлюпок. USS Lexington имел двухэтажный ангар, два расположенных по осевой линии корабля самолетоподъемника и установленную на носу катапульту.

В годы Второй мировой войны в бою с японцами корабль получил повреждения от попадания двух бомб и нескольких близких взрывов. Произошла разгерметизация емкостей с авиационным топливом, в результате чего произошли взрывы на самом корабле. 8 мая 1942 года был отдан приказ покинуть авианосец. После эвакуации членов экипажа на эсминцы сопровождения, боевой корабль торпедировали. В результате инцидента погибли 216 членов экипажа из 2951-го.

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