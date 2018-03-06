Водолазы Росгвардии испытали подводную радиосвязь

Уникальную тренировку провели боевые водолазы спецназа "Росгвардии". Они впервые протестировали новейшее средство связи, позволяющее вести переговоры с сослуживцами под водой и с находящимися на берегу. То есть, появилась возможность координировать действия не условными знаками, а вполне внятными словами. Кроме того, свои указания или подсказки, если требуется, может давать и группа управления с берега. А если что произойдет, то можно срочно, не теряя драгоценных секунд, вызвать помощь.

Как это возможно - говорить, когда у тебя во рту трубка с воздухом для дыхания, - смогут объяснить только профессионалы-технари. По крайне мере, даже на берегу с такой штукой во рту ничего толком не скажешь, только издашь мычание. Однако каким-то чудом мембрана этой трубки считывает артикуляцию губ и понимает звуки. А затем преобразует ее в понятную всем речь.

Испытывали эту радиостанцию в экстремальных условиях - в замерзшем водоеме. Задача для подводного спецназа - привычная: "уничтожить" террористов, укрепившихся на берегу. Их тоже обозначают бойцы "Витязя". Для этого "всего-навсего" надо прорубить в укромном месте прорубь, погрузиться в воду, проплыть под водой в нужном направлении, незаметно для противника пропилить еще одну прорубь, теперь уже изнутри. И это при том, что толщина льда - 40 сантиметров. А пилить надо вручную специальной пилой и очень тихо. Дальше уже самое простое - атаковать и уничтожить. Если потребуется - эвакуировать своего раненого товарища, тоже подледным способом - в одну прорубь спустили, из другой - достали. Делается это, понятно, для маскировки. Никто не должен знать, откуда пришел подводный спецназ. Вот в ходе этой рядовой, в общем-то, тренировки боевые пловцы и установили подводно-надводную связь.

Пока эти радиостанции - в единичных, пилотных экземплярах, еще ведется, так сказать, тонкая доводка. Но боевые пловцы надеются вскоре получить их на вооружение.

Начальник управления охраны объектов на акваториях Росгвардии контрадмирал Андрей Шатаев рассказал, что за четыре десятилетия своего существования были обновлены и арсенал, и снаряжение, и техника морских частей. В том числе - боевых водолазов. Так, помимо автоматов и пистолетов для подводной стрельбы, стреляющие стрелами, хоть и применяются почти полвека, но уже морально устарели. Поэтому сейчас подводный спецназ перевооружили двусредным оружием - автоматами, способными автоматически стрелять как под водой, так и над. Более того, получили бойцы и новейшие "калашниковы" - АК-105. Их можно сколько угодно купать в ледяной воде, но стоит только вынырнуть из проруби - задержки или тем более отказа при открытии огня не будет.

Андрей Шататев сообщил, что в прошлом году боевые пловцы Росгвардии выполнили свыше двух тысяч задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, в том числе - охране стратегических мостов, портов, промышленных предприятий, судов с ядерными энергетическими установками. Экипажи катеров Росгвардии задержали 52 человека по подозрению в совершении преступлений, изъяли более 15, тысячи браконьерских снастей.

Кстати, в севастопольской бухте боевые водолазы нашли 120-мм торпеду и противокорабельную мину времен войны, а у феодосийского причала - минометный снаряд. Эти боеприпасы были в таком состоянии, что могли рвануть в любой момент.