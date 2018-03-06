Водолазы Росгвардии испытали подводную радиосвязь

Новости

В Ростове мужчина с кинжалом напал на прохожих 17:44
Немецкий суд отменил пожизненный срок для стритрейсеров 17:40
Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-26 17:38
В Карелии директора детского лагеря на Сямозеро оставили под стражей 17:33
В Химках нашли автобус с "лежачим" местом 17:30
Российская полиция будет применять технологию распознавания лиц 17:22
Под Ивановом сгорела семья с двумя детьми 17:20
РФ удвоит объем пропускной способности транзитного канала "Европа-Азия" 17:19
Генштаб Украины заявил о новой военной операции в Донбассе 17:19
В Москве произошло массовое ДТП в тоннеле: есть погибший 17:12
В начале следующей недели в Москву придет потепление 17:11
Новые турникеты установят на 15 станциях московского метро 17:10
В Петербурге предложили штрафовать за забытые в метро вещи 17:08
Косачев: КНДР перехватила инициативу на Корейском полуострове 17:03
Алина Кабаева высоко оценила уровень белорусских гимнасток 17:00
Экологические иски против "Северного потока-2" не имеют перспективы 17:00
Владимир Путин: Благосостояние россиян нужно повышать 16:55
В Орле осквернили памятник советским воинам 16:50
Собянин поддержал идею врачей по формированию стратегии развития здравоохранения 16:46
Райан Гослинг неожиданно для себя переквалифицировался в дизайнера 16:45
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26 16:44
Видео: Затонувший авианосец ВМС США Lexington нашли в Коралловом море 16:43
В Вене облили краской памятник советским воинам 16:41
Россия побороться за право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2025" 16:36
Подмосковные школьники будут получать премии за победы на олимпиадах 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
06.03.2018 15:59
Рубрика: Власть

Водолазы Росгвардии испытали подводную радиосвязь

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Сергей Куксин
Уникальную тренировку провели боевые водолазы спецназа "Росгвардии". Они впервые протестировали новейшее средство связи, позволяющее вести переговоры с сослуживцами под водой и с находящимися на берегу. То есть, появилась возможность координировать действия не условными знаками, а вполне внятными словами. Кроме того, свои указания или подсказки, если требуется, может давать и группа управления с берега. А если что произойдет, то можно срочно, не теряя драгоценных секунд, вызвать помощь.

Как это возможно - говорить, когда у тебя во рту трубка с воздухом для дыхания, - смогут объяснить только профессионалы-технари. По крайне мере, даже на берегу с такой штукой во рту ничего толком не скажешь, только издашь мычание. Однако каким-то чудом мембрана этой трубки считывает артикуляцию губ и понимает звуки. А затем преобразует ее в понятную всем речь.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В России разработают новые парашютные системы для ВДВ

Испытывали эту радиостанцию в экстремальных условиях - в замерзшем водоеме. Задача для подводного спецназа - привычная: "уничтожить" террористов, укрепившихся на берегу. Их тоже обозначают бойцы "Витязя". Для этого "всего-навсего" надо прорубить в укромном месте прорубь, погрузиться в воду, проплыть под водой в нужном направлении, незаметно для противника пропилить еще одну прорубь, теперь уже изнутри. И это при том, что толщина льда - 40 сантиметров. А пилить надо вручную специальной пилой и очень тихо. Дальше уже самое простое - атаковать и уничтожить. Если потребуется - эвакуировать своего раненого товарища, тоже подледным способом - в одну прорубь спустили, из другой - достали. Делается это, понятно, для маскировки. Никто не должен знать, откуда пришел подводный спецназ. Вот в ходе этой рядовой, в общем-то, тренировки боевые пловцы и установили подводно-надводную связь.

Пока эти радиостанции - в единичных, пилотных экземплярах, еще ведется, так сказать, тонкая доводка. Но боевые пловцы надеются вскоре получить их на вооружение.

Начальник управления охраны объектов на акваториях Росгвардии контрадмирал Андрей Шатаев рассказал, что за четыре десятилетия своего существования были обновлены и арсенал, и снаряжение, и техника морских частей. В том числе - боевых водолазов. Так, помимо автоматов и пистолетов для подводной стрельбы, стреляющие стрелами, хоть и применяются почти полвека, но уже морально устарели. Поэтому сейчас подводный спецназ перевооружили двусредным оружием - автоматами, способными автоматически стрелять как под водой, так и над. Более того, получили бойцы и новейшие "калашниковы" - АК-105. Их можно сколько угодно купать в ледяной воде, но стоит только вынырнуть из проруби - задержки или тем  более отказа при открытии огня не будет.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Российская армия получит новую систему минирования

Андрей Шататев сообщил, что в прошлом году боевые пловцы Росгвардии выполнили свыше двух тысяч задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, в том числе  - охране стратегических мостов, портов, промышленных предприятий, судов с ядерными энергетическими установками. Экипажи катеров Росгвардии задержали 52 человека по подозрению в совершении преступлений, изъяли более 15, тысячи браконьерских снастей.

Кстати, в севастопольской бухте боевые водолазы нашли 120-мм торпеду и противокорабельную мину времен войны, а у феодосийского причала - минометный снаряд. Эти боеприпасы были в таком состоянии, что могли рвануть в любой момент.

Главное сегодня

Коалиция во главе с США нарушила гуманитарное право в Сирии
Ограничения на потребление газа на Украине снимут 7 марта
Видео: Путин и легенды футбола "отсчитали" 100 дней до начала ЧМ-2018
ЦИК: Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина
Юбилейная ракета SpaceX вывела на орбиту рекордный груз