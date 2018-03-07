Директор диджея Грува задержан за убийство в драке своей тещи

В Москве по подозрению в убийстве собственной тещи задержан 34-летний Денис Калинин, концертный директор популярного музыканта и актера DJ Грува.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело 77-летней женщины с признаками насильственной смерти накануне утром было обнаружено в квартире в Старосадском переулке.

Источник уточняет: вчера, во вторник, утром в полицию поступило сообщение о найденном трупе. Как позже выяснили следователи, смерть пенсионерки наступила в результате удушения.

Известно, что в скорую позвонил сам Калинин. "По предварительной информации, он поссорился с тещей, посчитал, что она его оскорбила. Завязалась драка, в результате которой Калинин причинил женщине телесные повреждения, в результате которых она умерла", - цитируется собеседник агентства.

Позже старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила ТАСС, что в ходе допроса задержанный признал свою вину. И следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Помимо Грува, Калинин работал с такими артистами, как Катя Чехова и Ирена Понарошку.

Настоящее имя 45-летнего диджея Грува - Евгений Рудин. Артист написал музыку к таким фильмам и сериалам, как, в том числе, "Дом Фарфора", "Маршрут построен", "Молот", "Зеленая карета", "Фобос. Клуб страха", "Наша Russia: Яйца судьбы", "Даун Хаус". В последнем снялся в небольшой, но памятной роли водителя такси. Также отметился в сериалах "Кто сверху?", "Уральские пельмени", "Мобильные Блондинки", где сыграл самого себя.