Эд Ширан не сможет выступить в немецком Эссене из-за жаворонков

Британский поп-музыкант, снявшийся в "Игре престолов", Эд Ширан не сможет выступить в аэропорту немецкого города Эссен. Концерт отменили из-за того, что шоу может негативно повлиять на проживающую популяцию жаворонков редкого вида, передает РИА Новости.

Изначально предполагалось переселить птиц, но этот план вызвал возмущение экологов. Данные жаворонки находится под защитой немецкого правительства.

В итоге концерт был перенесен на 22 июля в Дюссельдорф.

Третий студийный альбом Divide ирландского певца и гитариста стал мультиплатиновым в 36 странах мира.Также Ширан возглавил топ-10 мировых исполнителей 2017 года.