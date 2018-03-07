Бывший коп Майкл МакКоли (Лиам Нисон) много лет назад переквалифицировался в страхового агента. Он живет в пригороде Нью-Йорка и два раза в день ездит в электричке с остальными такими же счастливчиками, которых уже знает в лицо и по именам даже. У него есть жена, сын и кредитная кабала - потому что ипотека и сыну надо в вуз поступать. А тут вдруг его с работы увольняют. Беда.

Выпив пива в баре, Майкл понуро бредет на вокзал, где у него еще и мобильник подрезают. Садится, пуще прежнего опечаленный, в вагон, открывает книжку. Но не суждено ему спокойно насладиться чтением. Рядом материализуется настырная дамочка и принимается говорить странные вещи. В частности, сообщает, что в том же поезде едет некий пассажир. С сумкой. Зовут его (или ее) Прин. Надо этого Прина вычислить за увесистую награду. Иначе - забегая чуть-чуть вперед - всему семейству МакКоли не поздоровится.

А вы ведь знаете, что случается с теми, кто угрожает семье героя Лиама Нисона. Финал в таких случаях обычно немного предсказуем.

Вообще бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Последняя из них - как Лиам Нисон мутузит гадов ради спасения семьи. Жауме Кольет-Серра о том прекрасно осведомлен: три из четырех его последних фильмов, включая рецензируемый - "Пассажир", как раз об этом. "Пассажир" очень похож на "Воздушного маршала" - с той поправкой, что в последнем Нисон не за семью сражался, а просто ловил террориста - но тоже в транспорте. И сразу следует отметить различие: здесь искомый человек - свидетель убийства, за которым стоят могущественные люди. Настолько могущественные, что держат на поводке дрессированных полицейских и по щелчку пальцев способны отправить на тот свет кого угодно. Однако не настолько умные, чтобы не впутывать в свои грязные дела героя Лиама Нисона.

Эти таинственные негодяи так и остаются неизвестными, они как бы олицетворяют огромную систему зла, нещадно эксплуатирующую простых граждан, частями которой являются и коррупция в правоохранительных органах, и кредитное ярмо. Майкл МакКоли - маленький винтик, из этой системы выпавший и угодивший аккурат между шестеренками, но не размолотый ими, а, наоборот, создавший поломку.

При невнимательном просмотре существует риск поддаться обманчивому впечатлению, что "Пассажир" - обычный боевичок второго эшелона, помесь "В осаде 2" с Сигалом и "Убийства в Восточном экспрессе". Но истинная его суть раскрывается в самом конце, когда Кольет-Серра внезапно цитирует ту сцену из пеплума Стэнли Кубрика "Спартак", где рабы один за другим встают и кричат: "Я - Спартак!". Так современные рабы под предводительством современного Спартака поднимаются на бой за настоящую социальную справедливость (не путать с той ядовитой химерой, что придумали себе в качестве врага SJW и им подобные), давая отпор сковавшему их невидимыми кандалами режиму.

Отчетливо видно, что контингент в электричках и его насущные проблемы везде одинаковы. Тот же сюжет легко представить себе где-нибудь на Горьковском направлении МЖД. Поэтому при всей вторичности и сермяжной простоте именно этим наивным в хорошем смысле и трогательным месседжем "Пассажир" подкупает. Помимо, разумеется, самоценного Лиама Нисона, мутузящего гадов.

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