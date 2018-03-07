Новости

Американский генерал: РФ хочет заставить США считаться с ее интересами 05:32
Группа "Аквариум" перенесла концерты из-за здоровья Гребенщикова 05:28
Колумбия решила закрыть границу с Венесуэлой 05:12
Осужденные по делу о хищениях на Восточном подали апелляцию 05:07
Кувейт выразил надежду на сотрудничество с РФ в области энергетики 05:00
РФ не получила ответ по встрече Лаврова и Тиллерсона 04:51
Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором 04:22
Эд Ширан не сможет выступить в немецком Эссене из-за жаворонков 04:08
Восточное побережье США приготовилось к буре 03:58
США ввели санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына 03:39
Экономический советник Трампа решил уйти в отставку 03:14
Президент США пригрозил Евросоюзу санкциями 02:56
Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о границах 02:35
После крушения судна беженцев в Средиземном море спасены 160 человек 02:09
ЦОДД попросил сдвинуть время выезда из города 01:42
Во Франции потенциального террориста приговорили к 10 годам тюрьмы 01:22
Трамп назвал вероятную причину мирных переговоров КНДР 00:47
Самым опасным городом мира в 2017 году назвали мексиканский Лос-Кабос 00:38
Берлускони: Я останусь "режиссером" правоцентристской коалиции Италии 00:32
Минобороны: Боевики используют мирное население Сирии как живой щит 00:00
Во Львове радикалы заблокировали концерт украинской певицы 06.03.2018
В хлебобулочные изделия предложили добавлять йодированную соль 06.03.2018
Косачев: США скоро начнут обвинять РФ во вмешательстве в выборы шерифов 06.03.2018
Дональд Трамп об "Оскаре": В США не осталось "звезд", кроме меня 06.03.2018
На Курском направлении восстановлено движение электричек 06.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
07.03.2018 04:22
Рубрика: Власть

Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился  с американским сенатором, членом Республиканской партии Оррином Хэтчем. Об этом сообщается на станице российской дипмиссии в Twitter.

Косачев: США скоро начнут обвинять РФ во вмешательстве в выборы шерифов

"Посол Анатолий Антонов провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя сената США Оррином Хэтчем для обсуждения перспектив развития отношений между Россией и США и путей восстановления межпарламентского диалога между нашими странами, - приводит РИА Новости сообщение посольства. - Обе стороны согласились с важностью восстановления нормальной жизни в наших отношениях".

Временный председатель сената конгресса - вторая по значимости должность в верхней палате парламента США. Хэтч работает сенатором с 1977 года, являясь одним из самых опытных законодателей в истории страны.

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Восточной Гуте
США ввели санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына
Косачев: США скоро начнут обвинять РФ во вмешательстве в выборы шерифов
Росавиация назвала дезинформацией "расшифровку" переговоров пилотов Ан-148
ДНР обвинила ВСУ в подготовке провокаций в Донбассе "по указанию ЦРУ"