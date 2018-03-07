Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с американским сенатором, членом Республиканской партии Оррином Хэтчем. Об этом сообщается на станице российской дипмиссии в Twitter.

"Посол Анатолий Антонов провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя сената США Оррином Хэтчем для обсуждения перспектив развития отношений между Россией и США и путей восстановления межпарламентского диалога между нашими странами, - приводит РИА Новости сообщение посольства. - Обе стороны согласились с важностью восстановления нормальной жизни в наших отношениях".

Временный председатель сената конгресса - вторая по значимости должность в верхней палате парламента США. Хэтч работает сенатором с 1977 года, являясь одним из самых опытных законодателей в истории страны.