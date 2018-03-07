Москвичи сыграли в города, стоя в пробке

Фото: Александр Мелешенко

В Москве днем 7 марта пробки достигли 8 баллов - движение затруднено в центре города, а также на Садовом и Третьем транспортном кольцах. На ТТК возле Савеловской эстакады образовался особенно сильный затор и водители решили сыграть в города в "Яндекс.Навигаторе".

К игре в результате подключились десятки автомобилистов - карта навигатора в этом месте буквально усыпана обозначениями заметок, за которыми скрываются названия городов. География обширна - упомянуты как подмосковные Королев и Жуковский, так и Муром, Челябинск, а еще Самарканд и Душанбе.

Напомним, в сентябре прошлого года пользователи навигатора тоже увлеклись игрой в пробке - тогда водители сочинили небольшую шутливую поэму, стоя в заторе на Симферопольском шоссе.

Предпраздничные пробки в столице наблюдаются практически весь день 7 марта - особенно много машин у крупных торговых центров и цветочных рынков. К концу дня ситуация может усугубиться, поскольку много автомобилей устремится из города и пробки образуются на вылетных и кольцевых магистралях.

В центре организации дорожного движения ранее рекомендовали автомобилистам выезжать из города до 15 или после 20 часов, а в течение дня пользоваться общественным транспортом.