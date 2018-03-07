Предпраздничные пробки в Москве достигли 9 баллов

Заторы на столичных дорогах достигли 9 баллов по оценке сервиса "Яндекс.Пробки".

Сейчас стоит весь центр, Москворецкая и Раушская набережные, серьезные заторы на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

По прогнозам сервиса, уровень загрузки снизится только после восьми часов, девять баллов сохранятся в течение двух часов.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения призвал водителей либо сдвинуть время выезда, либо отказаться от поездок за рулем: трафик в городе увеличен из-за того, что многие развозят подарки, покупают цветы, также начался предпраздничный выезд за город. При этом пропускная способность улиц существенно снижена из-за продолжающейся уборки снега, выпавшего еще в выходные.