В Москве прошла спецоперация по перевозке тигра

Московский зоопарк передал коллегам из Копенгагена амурского тигра Мирона. Спецоперация по его перевозке заняла 60 часов, сообщил официальный портал мэрии российской столицы.

Мирон родился в 2014 году в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Он оказался крупнее и мощнее родителей. В Копенгаген его отправили в рамках международной программы по сохранению редкого вида. В Дании живут две амурских тигрицы, Мирон может создать пару с одной из них и образовать новую генетическую линию тигров.

"Мы ведем переговоры о судьбе брата Мирона: его очень хотят получить в свою коллекцию наши коллеги из Японии, - отметила директор зоопарка Светлана Акулова. - Транспортировка тигров - это невероятно сложный и даже рискованный процесс, который требует от сотрудников максимальной концентрации и многих усилий. Однако наши зоотехники уже имеют богатый опыт."