Осужденные по делу о хищениях на Восточном подали апелляцию

Адвокаты осужденных по делу о хищениях при строительстве объектов на космодроме Восточном Виктора Чудова и Юрия Хризмана подали апелляции в Верховный Суд РФ. Защита Владимира Ашихмина сделает это сегодня, сообщает ТАСС.

Напомним, 26 февраля Дальневосточный окружной военный суд приговорил бывшего главу "Дальспецстроя" Юрия Хризмана к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима и полуторамиллионному штрафу. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве на космодроме (часть 3 статьи 285 УК РФ) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин получил семь лет колонии. Кроме того, с обоих взыщут 5,1 миллиарда ущерба, причиненного государству.

Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и сын Хризмана Михаил приговорены к пяти с половиной и шести годам лишения свободы за растрату. Суд согласился с доказательствами следствия о том, что в 2006-2009 годах бывший глава "Дальспецстроя", Хризман-младший и Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили примерно 106 миллионов рублей, принадлежавших ФГУП. Средства уходили на их собственные многомиллионные зарплаты и погашение кредитов предприятия.

Потерпевшими по делу являются предприятия "Дальспецстрой" при Спецстрое России и госкорпорация Роскосмос.