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07.03.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области пресекли попытку передать телефоны с помощью дрона

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирово-Чепецке в колонию строгого режима пытались передать мобильные телефоны заключенным с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили "РГ" в среду в УФСИН по Кировской области.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Летящий квадрокоптер был обнаружен сотрудниками колонии и посажен с помощью спецсредств за пределами зоны. К беспилотнику были прикреплены два сотовых телефона и 12 сим-карт. Двое мужчин, управлявшие дроном, задержаны оперативной группой. В ходе осмотра прилегающей к месту переброса территории была обнаружена еще одна партия телефонов, которую злоумышленники планировали передать в колонию.

Как сообщили "РН" в УФСИН, это первый случай в Кировской области, когда в колонию пытались передать запрещенные предметы с помощью квадрокоптера. Обычно телефоны перекидывают через забор или пытаются пронести каким-то другим способом.

Сейчас по данному факту проводится проверка, материалы будут направлены в суд для принятия решения по статье 19.12 Кодекса об административной ответственности РФ. Она предусматривает штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

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