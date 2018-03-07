В Кировской области пресекли попытку передать телефоны с помощью дрона

В Кирово-Чепецке в колонию строгого режима пытались передать мобильные телефоны заключенным с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили "РГ" в среду в УФСИН по Кировской области.

Летящий квадрокоптер был обнаружен сотрудниками колонии и посажен с помощью спецсредств за пределами зоны. К беспилотнику были прикреплены два сотовых телефона и 12 сим-карт. Двое мужчин, управлявшие дроном, задержаны оперативной группой. В ходе осмотра прилегающей к месту переброса территории была обнаружена еще одна партия телефонов, которую злоумышленники планировали передать в колонию.

Как сообщили "РН" в УФСИН, это первый случай в Кировской области, когда в колонию пытались передать запрещенные предметы с помощью квадрокоптера. Обычно телефоны перекидывают через забор или пытаются пронести каким-то другим способом.

Сейчас по данному факту проводится проверка, материалы будут направлены в суд для принятия решения по статье 19.12 Кодекса об административной ответственности РФ. Она предусматривает штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.