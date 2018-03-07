СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Чечне

СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия, после крушения вертолета Ми-8 в высокогорном районе Чечни.

- Установлено, что вертолет Ми-8 выполнял плановый полет и при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, столкнулся с землей, - заявили в Следственном комитете.

Сейчас на месте происшествия работают оперативно-следственная группа. В расследовании принимают участие криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

Напомним, инцидент произошел в Итум-Калинском районе республики. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, Ми-8 врезался в скалу, после чего рухнулся на землю. Известно о двух выживших. Число погибших уточняется.