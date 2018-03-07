В Кабардино-Балкарии за сутки с гор спустили 11 лавин

В Приэльбрусье сотрудники МЧС за сутки принудительно спустили 11 лавин. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, Эльбрусский военизированный противолавинный отряд отстрелял для этого 24 снаряда.

Активное воздействие производилось по девяти лавиноопасным очагам в верховьях Баксанского ущелья на склонах гор Когутай, Чегет и Иткол-Баши. Свыше 444 тысяч кубометров снежной массы спущено во время активного воздействия, - отметили в пресс-службе ведомства.

Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках Приэльбрусья осуществляется восемь раз в сутки с двух метеостанций: "Чегет" (на высоте 3040 метров) и "Терскол" (2125 метров). Зона ответственности Эльбрусского военизированного противолавинного отряда - участок длиной 21 километр в верховьях Баксанского ущелья от поселка Нейтрино до поляны Азау и начала ущелья Адыл-Су.

С начала лавиноопасного сезона специалисты провели около 40 принудительных спусков лавин и израсходовали более 150 снарядов.