США провели в Черном море испытание новой системы РЭБ

Военно-морские силы США провели в акватории Черного моря испытания новой электронной системы обнаружения и противодействия ракетной атаке.

Устройство под названием "Блок II" было установлено на эсминце Carney. Об этом пишет издание The Driver.

Авторы статьи отмечают, что испытуемое оборудование станет основой "Блока III", который создается в рамках проекта SEWIP - "Программы улучшения боевых электронных средств". И если предыдущее оборудование считалось "ушами корабля", то "Блок III" будет его "кулаками".

Основанием для таких выводов стали фотографии, опубликованные в Twitter пользователем Yoruk Isik. Они были сделаны в проливе Босфор.

"Новая система AN/SLQ-32V6 на USS Carney: ВМС США установили на DDG-64 "Блок II" компании Lockheed Martin, модернизированный по программе SEWIP. Это важное обновление системы электронной защиты эсминца в борьбе с угрозой ракет. Вчера USS Carney прошел Черноморские проливы в сторону Средиземного моря", - пишет пользователь.

Напомним, что эсминец Carney вошел в Черное море пятого января. 12 января он провел совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС. Спустя несколько дней ракетный корабль покинул Черное море.