США провели в Черном море испытание новой системы РЭБ

Устройство под названием "Блок II" было установлено на эсминце Carney. Об этом пишет издание The Driver.
Авторы статьи отмечают, что испытуемое оборудование станет основой "Блока III", который создается в рамках проекта SEWIP - "Программы улучшения боевых электронных средств". И если предыдущее оборудование считалось "ушами корабля", то "Блок III" будет его "кулаками".
Основанием для таких выводов стали фотографии, опубликованные в Twitter пользователем Yoruk Isik. Они были сделаны в проливе Босфор.
"Новая система AN/SLQ-32V6 на USS Carney: ВМС США установили на DDG-64 "Блок II" компании Lockheed Martin, модернизированный по программе SEWIP. Это важное обновление системы электронной защиты эсминца в борьбе с угрозой ракет. Вчера USS Carney прошел Черноморские проливы в сторону Средиземного моря", - пишет пользователь.
Напомним, что эсминец Carney вошел в Черное море пятого января. 12 января он провел совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС. Спустя несколько дней ракетный корабль покинул Черное море.
New AN/SLQ-32(V)6 on USS Carney: @USNavy installed @LockheedMartin SEWIP Block 2 System on DDG64. This is a significant upgrade to USS Carney’s electronic warfare defenses against anti-ship missiles threats. USS Carney transited the Turkish Straits yesterday towards Mediterranean pic.twitter.com/YibXSJB7YT— Yörük Işık (@YorukIsik) 4 марта 2018 г.