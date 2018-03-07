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07.03.2018,  
22:10
Текст: Николай Грищенко

США провели в Черном море испытание новой системы РЭБ

Военно-морские силы США провели в акватории Черного моря испытания новой электронной системы обнаружения и противодействия ракетной атаке.
Фото: YorukIsik/twitter.com Фото: YorukIsik/twitter.com
Фото: YorukIsik/twitter.com

Устройство под названием "Блок II" было установлено на эсминце Carney. Об этом пишет издание The Driver.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Авторы статьи отмечают, что испытуемое оборудование станет основой "Блока III", который создается в рамках проекта SEWIP - "Программы улучшения боевых электронных средств". И если предыдущее оборудование считалось "ушами корабля", то "Блок III" будет его "кулаками".

Основанием для таких выводов стали фотографии, опубликованные в Twitter пользователем Yoruk Isik. Они были сделаны в проливе Босфор.

"Новая система AN/SLQ-32V6 на USS Carney: ВМС США установили на DDG-64 "Блок II" компании Lockheed Martin, модернизированный по программе SEWIP. Это важное обновление системы электронной защиты эсминца в борьбе с угрозой ракет. Вчера USS Carney прошел Черноморские проливы в сторону Средиземного моря", - пишет пользователь.

Напомним, что эсминец Carney вошел в Черное море пятого января. 12 января он провел совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС. Спустя несколько дней ракетный корабль покинул Черное море.

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