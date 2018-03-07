В Нижнем Тагиле школьников задержали за погром на кладбище

В Нижнем Тагиле полицейские раскрыли погром на кладбище в селе Покровское, последствия которого были обнаружены шестого марта.

"Вандалы повредили 41 памятник. Ими оказались трое подростков-семиклассников из местной общеобразовательной школы", - сообщил пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Помощь в установлении личности злоумышленников правоохранительным органам оказали местные жители.

"Надгробные плиты школьники повредили из баловства. Подростки воспитываются в полных многодетных семьях, до этого случая в поле зрения полиции они не попадали. После инцидента их поставят на профилактический учет. Кроме того, решается вопрос о привлечении законных представителей юношей к административной ответственности. Родственники усопших, чьи захоронения пострадали, имеют право обратиться в суд", - подчеркнул полковник Горелых.