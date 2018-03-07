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Трейлер: космический хоррор-вестерн "Перспектива"

Новость 07.03.2018, 18:35 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На чужой луне: появился трейлер нагнетающего космического хоррор-вестерна "Перспектива".

Сценаристами и постановщиками выступают Кристофер Колдуэлл и Зик Эрл, превратившие в полнометражную ленту свою собственную короткометражку 2014 года.

Фото: youtube.com
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По сюжету космические охотники - отец и дочь - в поисках редких образцов флоры, фауны и минералов попадают на экзотическую планету, но когда эти поиски заводят их в недра недружелюбных джунглей, выясняется, что они здесь не одни. Вместе с жестокой природой за их головами начнут охоту беспринципные конкуренты, а самой главной проблемой окажется мешающая выжить отцовская жадность.

В итоге юной девушке предстоит сделать очень нелегкий выбор и принять его тяжкие последствия.

В главных ролях: Педро Паскаль, Софи Тэтчер, Джей Дюплас, Андре Ройо и др.

Дата премьеры пока не оглашается. 

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