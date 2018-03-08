Взгляните на постер фильма "Я худею". Будет немножко щипать глаза, но все равно взгляните. На нем изображены трое. Главная героиня - по центру, это, собственно, худеющая. Слева - тот, из-за кого она худеет, самовлюбленный качок с рельефным голым торсом, фотографирующий себя на смартфон, у которого почему-то работает вспышка, хотя съемка производится явно на фронтальную камеру. Наконец, справа - добродушный на вид пухлячок с букетиком полевых цветов, друг героини, старожил френдзоны.

А теперь попробуйте угадать контрольные точки сюжета этого фильма. Поздравляем, вы правильно угадали. Именно так всё и будет. Сценаристы (среди них - автор народных хитов "Легенда №17", "Экипаж" и "Движение вверх" Николай Куликов), вероятно, осознавали, что основная линия несколько, мягко говоря, предсказуема. И потому снабдили ее некоторыми дополнительными обвесами, а вынесенный в заглавие процесс, наоборот, сократили до минимума.

Актриса Бортич для роли сначала поправилась на 20 килограммов, затем на столько же килограммов похудела (как тебе такое, Кристиан Бэйл?). Между "до" и "после" - уместился двухминутный тренировочный монтаж в стиле "Рокки", что может огорчить тех, кто ожидал соответствия вывески содержанию. На самом деле правильнее было бы назвать фильм не "Я худею", а "Я худею и перестаю быть закомплексованной эгоистичной дурой, совершенствуюсь как личность, а также закрываю гештальт, налаживая отношения с отцом, которого не видела много лет, после чего помогаю устроить жизнь близким".

В число близких входят: упомянутый пухляш, мама, ухажер мамы - комбайнер-алкоголик, лучшая подруга и сожитель лучшей подруги. Каждый - со своими затруднениями психологической природы, в конце счастливо решаемыми банальными и нехитрыми способами: выйти из зоны комфорта, не обращать внимания на мнение окружающих - в общем, стандартный набор штампов из книжек по саморазвитию.

Между тем область затрагиваемых тем простирается далеко за пределы "как сбросить вес" и включает, среди прочих, такой остросоциальный вопрос, как повальный алкоголизм на селе. Который тоже решается легко: надо вместо того чтобы самогон гнать, выжигать портреты Фредди Меркьюри на разделочных досках (не спрашивайте). И всем тогда будет хорошо.

"Я худею" позиционируется как комедия, но удачных шуток в фильме примерно полторы, от силы - две, и гораздо эффективнее он выполняет функцию сборника дельных советов на разные случаи жизни для тех, кто самостоятельно не способен осознать, что есть нужно поменьше, особенно всякой дряни, а двигаться побольше. Однако если проблемы героев вам не близки, если вы не страдаете от лишнего веса или алкоголизма, то поиск причин смотреть "Я худею" становится тяжело выполнимой задачей.

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