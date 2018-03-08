Названо главное преимущество автоматического гранатомета АГС-30

Станковый автоматический гранатомет АГС-30 обладает важным преимуществом по сравнению с зарубежными аналогами. Как отмечают специалисты, он является более маневренным оружием.

Об этом рассказал РИА Новости представитель Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия, входящего в АО "НПО "Высокоточные комплексы", Юрий Амелин. Он подчеркнул, что 30-миллиметровый АГС-30 эффективен в своевременном бою, благодаря небольшой массе.

Гранатомет и станок весят 16 килограммов, а коробки с выстрелами - около 14 килограммов. Таким образом гранатометчики с комплексом АГС-30 могут быстро менять огневые точки.

"Его может перемещать по полю боя один боец, постоянно меняя позиции", - цитирует агентство своего собеседника.

Также приводится пример 40-миллиметрового гранатомета США. Имея сопоставимые боевые возможности, он весит уже 50 килограммов. Вообще, по словам Юрия Амелина, у АГС-30, способного, кстати, поражать цель на расстоянии до двух километров, нет конкурентов по маневренности. Это подтверждает и тот факт, что за российским гранатометом зарубежные заказчики "стоят в очереди".

АГС-30 был разработан в начале 1990-х годов, чтобы заменить АГС-17. Его скорострельность составляет 390-425 выстрелов в минуту. Коробка для гранат рассчитана на 30 выстрелов.