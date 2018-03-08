На Сахалине стартовал фестиваль телевизионных фильмов

Первый фестиваль телевизионного художественного кино "Утро Родины" проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта при поддержке Минвостокразвития, Минкультуры, Минсвязи России и Роспечати.

В конкурсной программе - 13 фильмов и сериалов различных жанров. Их телекритики Сергей Землянухин и Ирина Петровская отобрали из более чем 300 картин, показанных в телеэфире в 2017 году.

В жюри "Утра Родины" вошли композитор Максим Дунаевский, режиссер Александр Адабашьян, артистка Полина Кутепова, кинооператор Илья Демин, писатель Татьяна Устинова. Председатель жюри - режиссер Николай Досталь.

Призы фестиваля вручат в следующих номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая операторская работа", "Лучший сценарий", "Лучшая музыка к фильму". Специальной наградой отметят выдающийся вклад в развитие телевизионного кино.

Среди гостей фестиваля - актеры Михаил Пореченков, Валерий Тодоровский, Евгений Миронов, Максим Дунаевский, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Анна Уколова, Алла Михеева, Чулпан Хаматова.

В программе фестиваля также показ семи выдающихся телеспектаклей. Кроме того, подготовлена подборка "Чехов. Дубль 1" из фильмов по мотивам произведений великого русского писателя.