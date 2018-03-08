В Хабаровском крае выяснили происхождение мешка с отрубленными руками

Правоохранители в Хабаровском крае установили происхождение обнаруженного накануне мешка с отрубленными человеческими руками. Останки, по сообщению СК РФ, опубликованному в Telegram-канале ведомства, не носят криминальный характер.

- Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом, - заявлено в сообщении.

Все обнаруженные останки отправлены в лабораторию для установления принадлежности и проведения дактилоскопии и других необходимых процедур. Предстоит выяснить, кому принадлежат отрубленные руки и каким образом, если это действительно медицинские послеоперационные отходы, они оказались в общедоступном месте и не были уничтожены по правилам.

Действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов, будет дана правовая оценка.