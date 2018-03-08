Аэропорт Пулково проверили после звонка о бомбе

Транспортные полицейские устроили проверку в петербургском аэропорту Пулково после звонка неизвестного.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, в 09.50 некий гражданин позвонил и заявил, что где-то в аэропорту находится незнакомый предмет. Где именно, он не уточнил.

При этом, несмотря на проверку, здание аэровокзала решили не эвакуировать, Пулково продолжал работать в штатном режиме. Правда, пришлось до полудня задержать рейс в Сыктывкар - специалисты осматривали самолет. По предварительной информации, никаких опасных предметов не обнаружено.