В Ленобласти из горящего дома спасли 19 человек

В Ленинградской области спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 19 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, огонь в доме на приморском шоссе областного города Выборга вспыхнул в четыре утра. Загорелась мебель в комнате и коридоре одной из квартир на третьем этаже десятиэтажного дома. Коридор заволокло дымом.

На место тут же направилась дежурная смена 52 пожарно-спасательной части - девять человек, три машины.

- Подъехав, пожарные увидели, что на третьем этаже просят о помощи люди. Звенья газодымозащитной службы немедленно ринулись к месту пожара, - рассказали в МЧС. - Бойцы одного звена по маршевой лестнице начали эвакуировать жильцов соседний помещений, второе звено проникло к месту пожара, и огнеборцы на руках вынесли женщину и двоих детей. Всего сорок минут потребовалось пожарным, чтобы победить огонь и спасти 19 человек.

Информации о пострадавших уточняется. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района.