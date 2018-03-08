В Петербурге умер глава Театра Драматических Импровизаций

В Северной столице скончался руководитель и главный режиссер Театра Драматических Импровизаций Павел Подервянский. Он умер 8 марта в 12.30, не дожив всего несколько недель до своего 87-летия.

Как сообщается на сайте театра, Подервянский проработал режиссером 62 года и поставил около 250 спектаклей не только в Северной столице, но и в Кемерово, Барнауле, Красноярске, Челябинске и других городов, работал главным режиссером Русского Драматического театра ДАССР.

- С 1978 года Павел Павлович начал развивать идеи замечательного театрального педагога Николая Демидова, отступив от общепринятой системы Станиславского, - отмечают в театре. - Так возник Театр Драматических Импровизаций - "театр проживания", где актеры действуют на сцене спонтанно, "здесь и сейчас в первый раз".

В нынешнем сезоне Подервянский успел поставить "Шаги командора" по пьесе Самуила Алешина "Тогда в Севилье" и "Ромашку без лепестков" по пьесе Инны Гофф, до последних день не переставая работать над новыми спектаклями.