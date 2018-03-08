Крупный пожар на донском рынке ликвидирован

Пожар на крупном рынке в под Ростовом-на-Дону полностью потушен. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.

Напомним, сообщение о возгорании в рыночном кафе поступило на пульт дежурного "01" в 13.34. Пожар начался на площади около 600 квадратных метров. Была угроза распространения пламени на другие постройки.

Уже через полчаса пожарные объявили второй ранг пожара. В его ликвидации было задействовано 29 человек личного состава и девять автомобилей. Благодаря быстрой реакции и грамотным действиям специалистов, удалось избежать тяжких последствий. Пострадавших и погибших нет.

Причины случившегося предстоит еще выяснить следователям.