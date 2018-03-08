На Кубани семьи погибших при крушении Ан-26 получат миллион рублей

Семьи трех военнослужащих из Краснодарского края, погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии, получат по одному миллиону рублей. Об этом журналистам заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- К большому сожалению при крушении Ан-26 в Сирии погибли и наши земляки. По моему поручению администрациями муниципалитетов сформированы рабочие группы по встрече и погребению. Родственникам будет оказана адресная помощь, краевые власти выплатят родным погибших по одному миллиону рублей, - сказал глава Кубани.

Он также назвал имена погибших - это прапорщик Юрий Васильевич Масел из Новороссийска, старший лейтенант Александр Андреевич Шевченко из Крымска и уроженец Ейска капитан Семен Владимирович Шейнцвит.

Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших, добавив, что военнослужащие "погибли при исполнении воинского долга".