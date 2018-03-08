В Волгограде экстренно сел самолет из-за закурившего пассажира

В Волгоградском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Нальчика в Москву. Причиной стала нештатная ситуация на борту - курение одного из пассажиров во время полета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу волгоградского аэропорта.

Пока не известно, какого типа сигарету использовал пассажир, обычную или электронную. Но он грубо нарушил правила безопасности полета и поведения в самолете. После посадки и принятых мер самолет благополучно продолжил полет по маршруту.

Теперь, не исключено, пассажир, учинивший дебош, попадет в "черный список пассажиров", которым впоследствии авиакомпании могут отказывать в перевозках.