Предприниматель Ольга Никитина подарила подписку на наш журнал 11 библиотекам Московского района Нижнего Новгорода.

Это произошло в рамках ежегодного праздника библиотечных инициатив "Фестиваль новаций". Ольга Никитина не первый год помогает библиотекам, является автором программы "Точка доступа" - по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями.

По словам замдиректора Централизованной библиотечной системы Московского района Валентины Страховой, из-за финансовых ограничений лишь одна районная библиотека - имени Пушкина - смогла оформить подписку на журнал в первом полугодии:

- Ольга Никитина подарила подписку на "Родину" на второе полугодие сразу на все учреждения. Большущее ей спасибо! Ведь журнал очень популярен, его активно берут и школьники для подготовки к занятиям, и взрослые, увлеченные историей. А часто мы сами предлагаем его в качестве дополнительной литературы.

- Очень обидно, если бы такой полезный и интересный журнал из-за финансовых проблем не попал к посетителям библиотек, - объясняет Ольга свой поступок. - Библиотекари настолько искренне радовались моей помощи, что я думаю, мой опыт будет продолжен. Конечно, сейчас есть электронные книги, прессу можно читать через Интернет, но... Это же магия - держать журнал в руках, перелистывать его...