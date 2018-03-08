В Швейцарии запустили реактор старейшей АЭС после срочной остановки

Швейцарская энергетическая компания BKW Energie AG вновь запустила ядерный реактор старейшей в стране атомной электростанции Мюленберг. Как передает РИА Новости, это произошло после срочной остановки из-за увеличения радиации.

"Срочная остановка реактора произошла вчера в 10:​​34. Система контроля давления, которая ведет от реактора к турбинам, зафиксировала короткое увеличение радиации", - проинформировали в компании, добавив, что отключение произошло автоматически. Также отмечается, что остановка реактора не повлекла за собой никакой угрозы для персонала или окружающей среды.

Атомная электростанция Мюленберг была введена в строй в 1972 году.