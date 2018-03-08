В Вене задержали порезавшего прохожих мужчину

В столице Австрии задержали подозреваемого в атаке с ножом на прохожих.

Ранее РИА Новости со ссылкой на местное издание Heute сообщало, что инцидент произошел в среду вечером в районе Северного вокзала Вены. Мужчина внезапно без каких-либо причин набросился на людей и начал колоть их ножом. Серьезно пострадали три человека.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но полиции удалось его обнаружить. "После нападения у Пратерштерн произошло задержание", - отмечается в сообщении, размещенном в Twitter.

Добавим, что недалеко от места первого ЧП произошло еще одно нападение с ножом. О пострадавших не сообщается. Правоохранительные органы пока не установили связь между двумя этими инцидентами.